Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Илон Маск заявил, что Россия хорошо справляется с полетами на МКС 20:11
В Белоруссии Грызлова назвали «нашим человеком» 20:09
Песков заявил о редкой турбулентности на мировой арене 20:06
Адвокат Моргенштерна заявил, что «Розовое вино 2» исчезло с YouTube не из-за... 20:05
Уролог предупредил о пагубном влиянии теплого белья на мужскую фертильность 19:59
Молодые фермерши снялись обнаженными для благотворительного календаря 19:57
Брызгалов об Олимпиаде без НХЛ: будет серо, убого, игроки будут на шайбу лаять 19:52
Песков назвал «ковбойской реальностью» блокировку российских СМИ за границей 19:51
В Минэк зафиксировали ускорение инфляции 19:50
Дзюба: говорят, что в России плохой футбол, а что, журналисты космические? 19:43

Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Швейцарии умер основатель сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом на странице в Facebook сообщил его сын Борис Зимин.

Дмитрию Зимину было 88 лет.

Сын уточнил, что Зимин в последнее время тяжело болел.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал Борис Зимин.

В 1992 году Зимин вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации». С начала 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году он основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2016 году Зимин с сыном основали международную НКО «Zimin Foundation», которая поддерживает образование и науку в разных странах мира.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть