Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин

В Швейцарии умер основатель сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом на странице в Facebook сообщил его сын Борис Зимин.

Дмитрию Зимину было 88 лет.

Сын уточнил, что Зимин в последнее время тяжело болел.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал Борис Зимин.

В 1992 году Зимин вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации». С начала 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году он основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2016 году Зимин с сыном основали международную НКО «Zimin Foundation», которая поддерживает образование и науку в разных странах мира.