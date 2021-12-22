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Маск выполнил данное в Twitter обещание по распродаже акций Tesla

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Matt Rourke/AP

Гендиректор Tesla Илон Маск продал достаточно акций своей компании, чтобы выполнить обещание о реализации 10% пакета. Об этом он заявил в интервью сайту Babylon Bee.

«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10-процентной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — отметил Маск.

С начала ноября предприниматель продал более 10 млн акций на сумму более $11 млрд. Это произошло после опроса в Twitter по поводу того, стоит ли ему продать 10% принадлежащей ему доли в Tesla. Тогда большинство пользователей проголосовали за продажу активов.

Маск в середине декабря рассказал, что в этом году станет самым крупным налогоплательщиком США за всю историю страны. В случае учета всех опционов, за которые взымается специальный налог — предприниматель выплатит в этом году по меньшей мере $10 млрд.

При этом Маск говорил, что подумывает уйти с работы в Tesla и других компаниях, чтобы стать блогером.

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