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«Роснефть» открыла гостиничный комплекс «Владимировский» на Ладожском озере

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Нефтегазовая компания «Роснефть» открыла гостиничный комплекс «Владимировский» на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области.

Комплекс включает в себя четырехзвездочный отель на 146 номеров, spa-центр, банный комплекс, пассажирский речной вокзал и кемпинг для автодомов. Рядом с гостиницей расположена автозаправочная станция, на которой также установлены зарядные устройства для электромобилей.

Кроме того, на территории есть ресторан «Ладога», где представлена авторская кухня от шеф-повара Андрея Юдина. В меню представлены блюда интернациональной и северной кухонь. Особое внимание уделяется натуральным ингредиентам и богатейшему ассортименту местных рыб.

Также в гостиничном комплексе есть возможность проводить деловые и корпоративные мероприятия. «Владимировский» оборудован двумя конференц-залами, которые вмещают от 50 до 128 человек. Для бизнес-встреч есть переговорная комната на 20 человек. Залы оснащены современным оборудованием: высокоскоростной WI-FI, мультимедийными проекторами и звуковым оборудованием.

Для любителей путешествий на автомобилях или автодомах на территории отеля организована специальная зона кемпинга. Каждое парковочное место оснащено системой электро – и водоснабжения. В доме для кемперов предусмотрены зоны с телевизором, настольными играми, полноценной кухней – столовой, а также санузлами и душевыми, которые оборудованы всем необходимым для семей с маленькими детьми и маломобильных групп населения. В состав кемпинга также входят домики типа «бунгало» на 4 семьи и банный комплекс, где есть финская, русская и алтайская бани.

В бухте «Владимировская» создана береговая инфраструктура, которая позволяет паломникам и туристам безопасно и комфортно добраться до монастырского комплекса на о.Коневец. От пассажирского речного вокзала до острова курсируют комфортабельный катамаран «Святой Князь Владимир», катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке. Технику для навигации закупила «Роснефть».

В 2021 году в Коневском Рождество-Богородичном монастыре завершилась масштабная реконструкция. Все строительные и восстановительные работы в Коневской обители выполнила «Роснефть». Работы велись 5 лет. Для выполнения работ были привлечены высококлассные специалисты, художники и реставраторы. Монастырь обеспечен современной транспортной, энергетической, телекоммуникационной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой. На острове построен уникальный причал — более 180 метров, рассчитанный на швартовку круизных лайнеров.

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