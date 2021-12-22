В Италии назвали главную причину роста цен на газ

Еврокомиссия не нашла доказательств вины России в стремительном росте цен на газ, в то время как погоня за зеленой энергетикой значительно сказывается на подорожании топлива. Об этом говорится в статье итальянской газеты La Stampa.

Раннее власти Польши обвинили «Газпром» в давлении на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток — 2».

Авторы публикации считают, что газ подорожал не столько из-за действий России, сколько из-за разногласий внутри самого Европейского союза.

«Брюссель решил положить конец государственной помощи наиболее загрязняющим среду ископаемым видам топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, «если они перспективны» или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля», — говорится в статье La Stampa.

Отмечается, что вопрос о способах замещения неэкологичных источников энергии и стал клином между европейскими политиками. Решение пока отложено на более поздний срок. Так, во Франции выступают за ядерную энергетику, в Германии категорически против этого.

Ранее стало известно, что суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где молниеносно растут цены на газ.