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Таможенники по итогам года перечислят в бюджет страны 7 трлн рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2021 года перевыполнит план по перечислениям в бюджет России и направит в казну 7 трлн рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил руководитель ведомства Владимир Булавин.

«В этом году мы перевыполнили изначально поставленное нам прогнозное задание почти на 2 трлн рублей», — отметил глава ведомства.

По его словам, прогноз был немного изменен, и в целом по году превышение над скорректированным прогнозом будет около 600 млрд рублей. Общая сумма, которая будет перечислена в бюджет России, составит 7 трлн рублей.

В начале года плановое задание у ФТС по перечислениям в бюджет было 5 трлн рублей.

В середине декабря Промсвязьбанк (ПСБ) заключил соглашение о сотрудничестве с ФТС. В рамках соглашения планируется реализовывать проекты по повышению эффективности электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и оптимизации системы сбора таможенных платежей. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель ФТС России Владимир Булавин.

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