В МЧС сообщили, за что на Новый год можно получить большие штрафы

Запуск фейерверков на Новый год в неположенном месте грозит проблемами и штрафами. Об этом на конференции в ТАСС рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Обычные граждане за запуск петард в неположенном месте могут получить штраф до 1,5 тыс. рублей и в условиях особого противопожарного режима — до 5 тыс. рублей. Должностные лица могут получить штраф до 40 тыс. рублей, юридические – до 400 тыс. рублей. Если из-за запуска пиротехники случился пожар, то ответственность может стать уголовной.

«Нужно, чтобы покупали пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, обращали внимание на срок годности и, что самое главное, делали в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя», — отметил Еникеев.

По его словам, у магазина обязательно должен быть сертификат соответствия продукции техническим регламентам. При этом запуск петард необходимо производить по инструкции и детям нельзя самостоятельно их взрывать.

В период подготовки и проведения новогодних праздников ежегодно регистрируются травмы среди взрослых и детей, полученные в результате падения широкоформатных декораций и елей. Об этом заявил в конце ноября начальник института Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Максим Бедило.