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Польша обвинила «Газпром» в давлении на ЕС из-за «Северного потока — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Власти Польши обвинили «Газпром» в давлении на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом в эфире Польского радио заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен этого сырья», — сказал он.

По словам Наимского, эти ограничения являются «формой давления» на Германию и ЕК. Таким образом, российская сторона добивается согласия на запуск «Северного потока — 2» под Балтикой с исключением регулирования европейским правом.

Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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