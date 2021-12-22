Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Третьяк объяснил, почему сборная России играла в форме СССР на Кубке Первого... 12:33
Телеканал RT DE сняли с вещания в Германии 12:29
В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте, продавшего паспорт... 12:19
Банкам запретили списывать соцвыплаты россиян за долги 12:17
На Украине усмотрели «намеки» России на нанесение ядерного удара 12:16
Захарова заявила, что США сами нарушают нормы ВТО 12:16
В Петербурге заведения общепита будут работать в новогоднюю ночь... 12:15
У главного конкурента Tesla появился собственный браузер 12:14
Россия поставила за рубеж сельхозпродукции на $34,2 млрд в 2021 году 12:14
Госдума приняла закон о создании единой госсистемы биометрических данных 12:07

«Газпром» обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеродного газа и гелия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Газпром» решил обсудить с КНР поставки сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ. Об этом в интервью корпоративному изданию организации сообщил глава представительства компании в Пекине Виктор Ковтун, передает агентство «Прайм».

«Поставками газа и взаимодействием в сфере ПХГ сотрудничество «Газпрома» с китайскими партнерами не ограничивается. Например, сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода», — отметил Ковтун.

По его словам, партнеры из Китая оказались заинтересованы в закупках этой продукции. Так, в ходе совместных заседаний с китайскими компаниями обсуждались вопросы по таким направлениям, как газовая генерация электроэнергии, развитие производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа, реализация совместных проектов в сфере сжижения газа.

Глава представительства считает, что обсуждаемые проекты сейчас востребованы на рынке Китая, поэтому в перспективе предстоит проделать еще очень много работы.

В начале декабря «Новатэк» решил поставлять газ мелким потребителям Китая при помощи бронирования мощностей на японском терминале Hibiki. После этого газ будет перегружаться с более крупных танкеров на средние и отправляться в Китай.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть