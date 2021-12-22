«Газпром» обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеродного газа и гелия

«Газпром» решил обсудить с КНР поставки сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ. Об этом в интервью корпоративному изданию организации сообщил глава представительства компании в Пекине Виктор Ковтун, передает агентство «Прайм».

«Поставками газа и взаимодействием в сфере ПХГ сотрудничество «Газпрома» с китайскими партнерами не ограничивается. Например, сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода», — отметил Ковтун.

По его словам, партнеры из Китая оказались заинтересованы в закупках этой продукции. Так, в ходе совместных заседаний с китайскими компаниями обсуждались вопросы по таким направлениям, как газовая генерация электроэнергии, развитие производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа, реализация совместных проектов в сфере сжижения газа.

Глава представительства считает, что обсуждаемые проекты сейчас востребованы на рынке Китая, поэтому в перспективе предстоит проделать еще очень много работы.

В начале декабря «Новатэк» решил поставлять газ мелким потребителям Китая при помощи бронирования мощностей на японском терминале Hibiki. После этого газ будет перегружаться с более крупных танкеров на средние и отправляться в Китай.