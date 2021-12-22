Казахстан планирует добыть 85,7 млн тонн нефти в 2021 году

Глава министерства энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что что добыча нефти в республике по итогам текущего года составит 85,7 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается на уровне 85,7 млн тонн, экспорт — 67,6 млн тонн. Согласно плану, добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн», — сказал министр.

Ранее в «ЛУКОЙЛе» заявили, что цена на нефть к 2050 году может вырасти до $380 за баррель, поскольку значительно увеличатся выплаты за выбросы СО2. По сценарию «Трансформация» эталонная марка Brent в ценах 2020 года будет стоить $35, но с учетом инфляции ее стоимость будет $120, оставшаяся часть будет складываться из платы за выбросы.

По сценарию «Равновесие» стоимость нефти в 2050 году составит $197 за баррель. По текущим ценам стоимость нефти будет $40, еще столько же – инфляция — и оставшаяся часть – плата за выбросы.

В начале декабря аналитики Deutsche Bank посчитали, что цены на нефть в следующем году могут упасть ниже $60 за баррель. Это может произойти из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля.