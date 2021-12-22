Эксперты назвали сложной задачей обеление 70% рынка аренды жилья в России

Вывод из серой зоны рынка аренды жилья до 2030 года — трудная, но достижимая задача. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

Минстрой РФ ведет работу над законопроектом о создании государственной информационной системы (ГИС) по учету рынка арендного жилья. Ведомство планирует обелить 70% рынка аренды жилья до 2030 года. Для этого возможно привлечения частных инвесторов с целью создания на основе концессии цифровой платформы.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук полагает, что высоких показателей в этом деле можно достичь не штрафами, а за счет удобства оказания государственной услуги по регистрации сделок с недвижимостью.

Специалист считает, что платформа должна быть разработана таким образом, чтобы она отвечала на вопрос: «зачем это не государству, а гражданам?».

Склянчук уверен, что реформа арендного жилья созрела - люди перестали знать тех, кто живет с ними на лестничной площадке или в подъезде..

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что обеление 70% аренды жилья в РФ может произойти в том случае, если платформа будет технологичной, удобной и понятной для пользователей.

Ранее глава компании Cian Максим Мельников рассказал, почему сервис решил запретить формулировку «только славянам» при аренде жилья.