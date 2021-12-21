Госдума заинтересовалась вывозом золота из России

Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России за последние два года. Об этом на заседании в нижней палате заявил депутат Николай Коломейцев (КПРФ).

Коломейцев обратил внимание, что целый ряд СМИ на протяжении двух недель пишут об ускоренном вывозе золота из России. Причем этот процесс продолжается уже два года.

«Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тыс. тонн скопили золотовалютные резервы», — отметил он.

Парламентарий считает, что необходимо поручить комитету по финансовым рынкам «запросить информацию, в чем причина этой проблемы и как вообще-то правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Коломейцеву проект такого протокольного поручения. Если он готов, то поручение можно согласовать с комитетом по финрынку.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причин для беспокойства из-за оттока капитала из России на данный момент нет, так как ситуация на мировых рынках изменчивая.