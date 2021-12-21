Цена на газ вновь достигла октябрьского рекорда в $1900 за тысячу кубометров

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $1900 за тысячу кубометров впервые с 6 октября, следует из данных биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 11% по сравнению со вчерашним значением ($1716,7) и на 13.58 мск составила $1906,7.

При этом на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов лишь только приближалась к отметке $1800. Далее проследовало небольшое снижение до $1750, а затем цена поднялась до $1869,5 к 11.37 мск.

В середине декабря сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности. Как писал Bloomberg, этим решением Брюссель в частности стремится ограничить продление долгосрочных контрактов на импорт газа и усилить контроль за уровнем топлива в их хранилищах. Россия рассчитывает на заключение этих контрактов, однако смена стратегии ЕС может помешать этим планам.