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«Роснефть» завершила ходовые испытания танкера и построила сухой док

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» успешно завершила ходовые испытания танкера типа «Афрамакс» — судно «Владимир Виноградов», который был построен на судостроительном комплексе «Звезда» по заказу компании «Роснефтефлот».

Танкер спустили на воду 25 августа 2021 года. Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка систем и оборудования, был запущен главный двигатель, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море.

Далее «Владимир Виноградов» был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в ходе которых были проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.

Экипаж судна совместно со специалистами ССК «Звезда» проверил работу пропульсивной установки главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса танкера.

Суда типа «Афрамакс» предназначены доля перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

Также на ССК «Звезда» завершилось строительство одного из крупнейших в мире сухих доков. Уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров, глубиной 14 метров дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности. Сухой док сдан в эксплуатацию на 3 года раньше первоначально обозначенного срока.

Специалисты совместно с представителями «Ростехнадзора» и «Госэкспертизы» провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе.

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