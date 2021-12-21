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«Роснефть» начала строительство Приморского металлургического завода для судоверфи «Звезда»

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Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству Приморского металлургического завода в бухте Суходол вблизи города Большой Камень. Завод будет обеспечивать судоверфь «Звезда» крупноформатным стальным листом.

В данный момент закончена разработка технико-экономического обоснования проекта и ведется процесс рассмотрения схемы расположения производства. Проект включает в себя сталепрокатное и трубопрокатное производство.

Основной продукцией завода будет крупноформатный листовой прокат и трубы большого диаметра для газо- и нефтепроводов. В основном они будут создаваться для судоверфи, а остальное направят на рынок Дальневосточного региона и на экспорт.

Кроме того, в городе Большой Камень началось строительство жилых домов для работников судоверфи «Звезда». На данный момент заселены 15 жилых домов. Всего в настоящее время на верфи работает около 4500 человек, но после введения в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса их число превысит 7 тысяч. Для обеспечения работников жильем будет построено более 5 тысяч квартир.

Судоверфь активно взаимодействует с Дальневосточным судостроительным колледжем в области трудоустройства выпускников по рабочим профессиям. ДВССК ежегодно выпускает более 100 человек по профильным направлениям «Звезды», из них более 94% нанимается на работу на предприятия группы АО «ДЦСС».

Начиная с 2017 года реализуется комплекс мероприятий по повышению квалификации работников, в том числе - стажировки на производстве, тренинги специалистов на рабочих местах. Проведено обучение рабочих по 13 основным производственным специальностям на объектах ССК «Звезда».

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