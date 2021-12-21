В Совфеде обсудили комплексный план развития Норильска

В Совете Федерации состоялось рабочее совещание, посвященное ходу реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что реализация комплексного плана движется опережающими темпами.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска утвердили 14 декабря 2021 года. Согласно документу, на развитие северного города до 2035 года будет направлено 120 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля». Документ был подготовлен с учетом рекомендаций, содержащихся в постановлении Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края» от 3 ноября 2020 года.

«Уже сделано много, но мы считаем, что это начало пути. У меня появилась абсолютная уверенность в том, что все участники процесса подходят к нему ответственно. Благодарю «Норникель» за их серьезный подход и дополнительное выделение средств помимо тех, которые были предусмотрены в соглашении, на создание самых благоприятных условий, чтобы это был по-настоящему образцовый пилотный проект одного из опорных городов Арктической зоны», — отметила Матвиенко.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития «Норникеля».

«Миссия нашего поколения — обеспечить Норильску успех, процветание и устойчивое развитие производства и города. Планы компании по вхождению в зеленую экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды. На ближайшие 10 лет инвестиционная программа Норникеля составляет 2,5 трлн руб. Что касается Норильска, нами принято решение о выделении 150 млрд руб. дополнительно к утвержденным ранее 120 млрд руб. на социально-экономическое развитие города. К 2023 г. жители Норильска и работники предприятия должны в полной мере ощутить реализацию планов по развитию столицы северного края», — отметил он.

«Недавно Правительство Российской Федерации утвердило комплексный план развития Норильска до 2035 г. Однако целый ряд запланированных в нем мероприятий начал выполняться еще до подписания документа. Речь идет об устранении экологических последствий аварии, радикальном изменении подходов к обеспечению промышленной безопасности и, конечно, о реновации города, что является задачей самой сложной и долговременной. Понимание ответственности и конструктивный настрой, который есть у всех участников этого большого дела, дают все основания считать, что уже через год мы получим первые значимые результаты, а через несколько лет Норильск обретет черты настоящей столицы Российской Арктики», — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава города Норильска Дмитрий Карасев подчеркнул, что данные соглашения являются реальным примером государственно-частного партнерства.

«Мне очень приятно, что именно мнение норильчан легло в его основу. Было собрано огромное количество живых предложений. Могу смело сказать, что комплексный план получился народным. Сегодня я отчитался о первых итогах реализации мероприятий комплексного плана, которые стали реальными только благодаря подписанию четырехсторонних соглашений в феврале этого года. Эти соглашения, на мой взгляд, являются реальным примером государственно-частного партнерства. Осознаем, что без государственного подхода, который демонстрирует «Норникель», без его поддержки осуществление такого грандиозного проекта было бы невозможно», — отметил он.