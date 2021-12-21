Мутко: «Дом.РФ» могут докапитализировать на 50 млрд рублей

Институт развития «Дом.РФ» могут докапитализировать на сумму до 50 млрд рублей, так как у компании один из самых высоких уровней рентабельности. Об этом РБК сообщил генеральный директор организации Виталий Мутко.

«Сегодня жилищное строительство финансируется примерно на 5 трлн руб., строится более 80 млн кв. м в год. Нам нужно выйти на темпы совершенно другие, где-то в полтора раза больше. Но в связи с тем, что рынок и доступность жилья должны расти и это наша основная задача, мы планируем в следующем году провести докапитализацию — по нашим расчетам, на сумму до 50 млрд руб.», — отметил Мутко.

По его словам, сейчас идут обсуждения с правительством по поводу источника финансирования. Возможно, это будет сделано за счет средств ФНБ. Решение о докапитализации обусловлено тем, что у компании один из самых высоких уровней рентабельности среди прочих институтов развития, обеспечивая высокий уровень дивидендной доходности.

Мутко считает, что есть и другие способы докапитализации. Например, рассматривается такой источник как IPO. Однако необходимо исследовать все возможные варианты последствий этого действия, это вопрос среднесрочной перспективы.

«Дом.РФ» — институт развития, принадлежащий правительству и специализирующийся на поддержке ипотеки и строительства жилья. Он также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию.

Также Мутко заявил, что решение Центрального банка России снова увеличить ключевую ставку может привести к росту ипотечных ставок на жилье в новостройках до 10–10,2%. По его словам, в настоящее время ставки на ипотеку составляют около 9,2%.