Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянка Сапега написала прошение о помиловании 12:10
В США впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ-инфекции 12:03
Телеканал «Украина-24» перепутал захватившего заложников преступника... 11:59
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве 11:59
Экс-президента Молдавии подозревают в хищении госсредств на сумму $12 млн 11:59
Еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ 11:58
В России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом за сутки 11:55
Тренер сборной России оценил вероятность отказа Большунова от выступления в Тур де... 11:52
Минздрав назвал число заразившихся «омикроном» пациентов в России 11:48
Больше 9 тыс. автомобилей Toyota попали под отзыв в России 11:47

Мутко: «Дом.РФ» могут докапитализировать на 50 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Институт развития «Дом.РФ» могут докапитализировать на сумму до 50 млрд рублей, так как у компании один из самых высоких уровней рентабельности. Об этом РБК сообщил генеральный директор организации Виталий Мутко.

«Сегодня жилищное строительство финансируется примерно на 5 трлн руб., строится более 80 млн кв. м в год. Нам нужно выйти на темпы совершенно другие, где-то в полтора раза больше. Но в связи с тем, что рынок и доступность жилья должны расти и это наша основная задача, мы планируем в следующем году провести докапитализацию — по нашим расчетам, на сумму до 50 млрд руб.», — отметил Мутко.

По его словам, сейчас идут обсуждения с правительством по поводу источника финансирования. Возможно, это будет сделано за счет средств ФНБ. Решение о докапитализации обусловлено тем, что у компании один из самых высоких уровней рентабельности среди прочих институтов развития, обеспечивая высокий уровень дивидендной доходности.

Мутко считает, что есть и другие способы докапитализации. Например, рассматривается такой источник как IPO. Однако необходимо исследовать все возможные варианты последствий этого действия, это вопрос среднесрочной перспективы.

«Дом.РФ» — институт развития, принадлежащий правительству и специализирующийся на поддержке ипотеки и строительства жилья. Он также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию.

Также Мутко заявил, что решение Центрального банка России снова увеличить ключевую ставку может привести к росту ипотечных ставок на жилье в новостройках до 10–10,2%. По его словам, в настоящее время ставки на ипотеку составляют около 9,2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть