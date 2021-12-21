Цена экспортной нефти Urals упала ниже $70 впервые за полгода

Цена на российскую экспортную нефть Urals в Европе впервые за полгода опустилась ниже $70 за баррель, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Отмечается, что цена Urals снизилась до $67,7 за баррель на Северо-Западной части Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморском регионе (cif Augusta). Стоимость Urals падает вслед за ценой нефти маркой Brent, сохраняя отрицательный дифференциал североморской смеси на отметке $1,15 за баррель.

Ранее в «ЛУКОЙЛе» заявили, что цена на нефть к 2050 году может вырасти до $380 за баррель, поскольку значительно увеличатся выплаты за выбросы СО2.

В начале декабря аналитики Deutsche Bank посчитали, что цены на нефть в следующем году могут упасть ниже $60 за баррель. Это может произойти из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля.