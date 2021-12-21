Власти РФ не поддержали отказ от труда мигрантов на стройках

Дефицит рабочей силы отражается на стоимости строительства, говорить о возможности полного отказа от мигрантов на стройке сложно, заявили в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина, пишут «Известия».

Как показал опрос российских застройщиков, который при участии бизнеса провела Государственная дума, отказ от мигрантов может привести к увеличению себестоимости жилья на 10-40%.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что в острые фазы пандемии коронавируса, при полностью закрытых границах, стройки фактически останавливались. Такая проблема имела место быть в Москве, Санкт-Петербурге и областных центрах, указал он.

«В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — заявил депутат.

В Минстрое РФ отметили, что с учетом масштабных задач, которые стоят перед строительной отраслью, вопрос ввоза иностранной рабочей силы в страну по-прежнему актуален.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов России Ренат Каримов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что стремительный отказ от услуг иностранных работников на строительных площадках Москвы может положительно сказаться на других сферах экономики.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение уменьшить количество трудовых мигрантов на столичных стройках, в первую очередь тех, которые входят в программу реновации жилья.