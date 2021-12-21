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Каждую третью новую московскую квартиру купили жители регионов

Новостройки массового сегмента в Москве стали в среднем меньше на 10 кв. м.

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В 2021 году средняя площадь квартир в московских новостройках масс-маркета уменьшилась на 6 кв. м. На фоне рекордных цен на квартиры, подорожавшей ипотеки и резко возросших расходов застройщики таким образом пытались поддержать спрос на первичное жилье. Об пишет Mk. ru.

Директор по развитию бизнеса компании «Метриум» Наталья Сазонова рассказала, что средняя площадь столичных новостроек массового сегмента стала 48,9 «квадрата».

По ее словам, за три последних года типовая квартира «похудела» на 10 кв. м. Фактически новостройки потеряли целую комнату. В бизнес-классе квартиры уменьшились на 4,5 «квадрата» (до 70,1 кв. м.), в премиуме — на 11,2 «квадрата» (до 97,7 кв. м.).

Уменьшение площадей происходит прежде всего в результате избавления от коридоров и холлов. Кухни объединяются с гостиными, а входы в спальни делаются без коридоров, прямо из гостевой зоны.

Также эксперты отмечают, что каждую третью новую квартиру в Москве покупают жители других регионов страны. Многие из них вложили сбережения в покупку нового ликвидного жилья в столице в период низких ипотечных ставок. Хоть доля «регионалов» и сократилась с 43% до 34% за год. Их сейчас по-прежнему больше, чем в 2019 году (23%).

Ранее сообщалось, что на московском рынке вторичного жилья зафиксировали новый рекорд.

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