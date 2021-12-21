Цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за кубометр

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $2100 за тысячу кубометров впервые за всю историю наблюдений, обновив тем самым исторический максимум. Данные торгов на Лондонской бирже ICE приводит РИА «Новости».

По состоянию на 17:30 мск стоимость январских фьючерсов достигла $2120 за тысячу кубометров, что на 23,5% превысило расчетную цену предыдущего дня.

На открытии торговой сессии фьючерсы на газ торговались на уровне около $1800 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал-Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на сегодняшний день. Уточняется, что теперь газ должен идти в Польшу. В Кремле отрицают, что ситуация может быть связана с задержкой в выдаче сертификата «Северному потоку — 2» немецким регулятором. Цены фьючерсов на газ на евробиржах на этом фоне превысила рекордную отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров.