Усманов оценил потребность Китая в железной руде в сотни миллиардов долларов

Потребность в железной руде Китайской народной республики исчисляется сотнями миллиардов долларов в год, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» предприниматель Алишер Усманов.

«Мы считаем стратегически важным для Российской Федерации найти решение вопроса логистики того сырья, которое является единственным полезным ископаемым, в котором Россия занимает 100% первое место по запасам [в мире]. Это железная руда», — отметил Усманов.

«Для того чтобы купить нужное сырье для своих предприятий, Австралия и Бразилия получают от Китая по экспорту более $200 млрд, — отметил Усманов. – А если еще к этому прибавить траты на транспортировку из этих точек, то мы можем понять за какой объем рынка можно побороться. Но пока, кроме очень важного для нас понимания со стороны президента страны и правительства, прямого протекционизма мы не ощущаем».

«Сегодня «Металлоинвест» твердо стоит на ногах. Мы знаем, что мы хотим в ближайшие 10 лет», - заявил предприниматель, отметив, что доволен финансовыми итогами года.

«Металлоинвест» обладает крупнейшими в мире разведанными запасами железной руды — 15,4 млрд тонн по международной классификации JORС , что гарантирует около 150 лет добычи.