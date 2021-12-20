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«Ведомости» сообщили о возможном дефиците вина после Нового года

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Depositphotos

Часть вин может исчезнуть с полок магазинов после Нового года из-за того, что продавцы не могут вовремя перевести свою продукцию под новые требования закона. Об этом пишут «Ведомости».

Часть винодельческой продукции может исчезнуть из магазинов с 1 января. Это связано с решением властей не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который меняет правила регулирования алкогольного рынка, в частности вводит новую маркировку продукции.

По новым правилам часть напитков, которые до этого маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Учитывая, что переходный период не был предусмотрен, то вино, на котором указана неправильная маркировка, должно признаваться фальсификатом и уничтожаться, отмечают представители индустрии.

«Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу. В обороте по-прежнему находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации и со старыми декларациями соответствия», — отмечает президент одного из крупнейших импортеров вина, Simple Group, Максим Каширин.

При этом некоторые компании уже начали избавляться от несоответствующей новому закону продукции. Часть компаний уже поменяла маркировку летом, а некоторые просто прекратили приемку продукции, которая не соответствуют новым требованиям.

По прогнозам Роскачества, сделанным в ноябре, вина из Италии и Франции в 2022 году могут подорожать практически на треть. Этому могут способствовать повышение цен на газ в Европе (цена стеклянной бутылки), цен на алюминий (стоимость укупорки), европоддонов и общее подорожание транспортировки.

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