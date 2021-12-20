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Депутат Госдумы объяснил, как можно освободить аграриев от налогов

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Чтобы решить кадровый голод в сельскохозяйственной отрасли, повысить средние зарплаты сотрудников и тем самым сделать профессию агрария привлекательной, нужно освободить их от уплаты подоходного налога. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы Олег Нилов.

«Освободить всех, кто занят в АПК, от подоходного налога. Брать налог только с дохода, превышающего, например, 60 тыс. руб. в месяц», — сказал Нилов.

Он согласился, что в качестве инициативы от депутатского корпуса такой законопроект будет обречен на провал – с ним не согласятся Минфин, налоговая служба. Однако есть другой способ дать налоговую льготу аграриям – реализовать ее посредством указа президента.

«Нужна политическая воля. Нужен указ президента. Это быстро и неотвратимо будет», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что сейчас аналогичным указом установлены минимальные планки зарплат для бюджетников: учителей, врачей, военных, которые не могут быть ниже, чем в среднем по региону.

«И свинарка и пастух, образно говоря, тоже нуждаются в финансовой поддержке. Или они не союзники России, как солдат и матрос?», — добавил Нилов.

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