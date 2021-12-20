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Всемирный банк оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику России

Экономист ВБ Найт: развития пандемии давит на экономику РФ сильнее, чем в ряде других стран

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Главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

По словам Найта, пандемия коронавируса давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего, это происходит из-за низких темпов вакцинации населения, утверждает экономист.

Уже это, в свою очередь, замедляет деловую активность и создает риски введения дальнейших коронавирусных ограничений, говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков сообщило, что в 2022 году мировую экономику ждет устойчивое развитие, но есть риски.

В пример аналитики приводят «омикрон»-штамм коронавируса: в случае если новая вариация Covid-19 окажется более заразной и смертоносной, это негативно отразится на экономическом росте. Государства будут вынуждены ввести ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. Далее может возникнуть кризис логистической инфраструктуры, будут нарушены поставки.

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