Эксперты оценили средний размер откатов при госзакупках

Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ оценил объем коррупционных выплат при госзакупках в России, пишет РБК.

Анонимно были опрошены российские компании, которые участвуют в системе госзакупок. По данным исследования, с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков.

По данным ВШЭ, средний размер отката в коррупционной схеме составляет пятую часть от всей суммы госконтракта.

Также эксперты оценили общий объем взяток в 6,6 трлн руб., что составляет 6,2% ВВП России или 35,3% от доходной части федерального бюджета.

В июне СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны. Чиновники оборонного ведомства покровительствовали организациям, связанным с бизнесменом из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. По данным издания, предприниматель поручил одному из сотрудников продуправления министерства Алексею Пожидаеву заранее рассказывать ему о предстоящих государственных закупках.

В дальнейшем чиновники сформировали группу для поддержки подконтрольных Калитину компаний в тендерах на постоянной основе, для чего привлекли сотрудников департамента размещения госзаказа Александра Борувкова и его заместителя.