Москвич до смерти забил жену и тещу

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В Москве мужчина совершил двойное убийство и скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, убийство произошло в квартире на Каширском шоссе, на юге столицы. Мужчина убил супругу и ее мать, нанося им удары тяжелым предметом. По предварительным данным, причиной расправы стал затянувшийся семейный конфликт.

Подозреваемый сбежал с места преступления и уехал на автомобиле в неизвестном направлении, в настоящее время ведется его розыск. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА «Новости», на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Убитые — две женщины 1972 и 1936 года рождения.

Накануне на северо-западе Москвы в одной из квартир обнаружили расчлененное тело пенсионерки. С места преступления правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами.

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