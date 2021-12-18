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Финансист назвал устойчивые к девальвации валюты

Эксперт Шульгин: франку, иене и датской кроне не грозит девальвация

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Доминирующей резервной валютной остается американский доллар, рассказал в беседе с агентством «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По его словам, с начала 1970-х годов индекс доллара к корзине основных валют редко рос или падала более чем на 10% к концу года. Лишь в семи случаях годовое падение превышало 10% и в восьми случаях рост по результатам года превышал 10%.

Если под девальвацией понимать обесценивание той или иной валюты по отношению к доллару, то, как показывает история, за период с 1970-х годов самыми стойкими к девальвациями были швейцарский франк, японская иена и датская крона, объяснил Шульгин.

Анализ изменений курса доллара к франку, иене и датской кроне демонстрирует, что с начала 2000-х годов волатильность этих валют сильно снизилась, заключил эксперт.

Ранее основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что доллар через несколько десятков лет уступит китайскому юаню место в качестве основной резервной валюты.

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