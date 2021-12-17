Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Археологам удалось извлечь необычный флакон из клада викингов 20:47
В МИД РФ рассчитывают на скорое начало переговоров с США по гарантиям... 20:41
ФСБ задержала капитана полиции Екатеринбурга с наркотиками в кармане 20:40
Наставник «Аталанты»: Миранчук столкнулся с трудностями 20:40
Байден снова назвал Харрис президентом 20:37
В Госдуме предположили, что Fan ID не будет использоваться на матчах РПЛ 20:26
Москва запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона 20:24
Песков оценил творчество Моргенштерна 20:16
В Польше заявили, что сбежавшим в Белоруссию солдатом манипулируют в целях... 20:16
Главу Росжелдора Коваля освободили от должности 20:16

Одну из самых богатых женщин России отправили в изолятор

Экс-участница списка Forbes Ольга Миримская арестована по подозрению в даче взятки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца банкира Ольгу Миримскую по подозрению в даче взятки сотруднику Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, Миримская передала сотруднику подмосковного управления Следкома автомобиль за признание ее потерпевшей в неназванном уголовном деле, говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что банкир могла хранить деньги акционеров российской нефтяной компании ЮКОС, обанкротившейся в 2007 году. Кроме того, издание называет ее возможным инициатором (в числе прочих) иска бывших владельцев компании к России на 50 млрд долларов, поданного в Апелляционный суд в Гааге.

В 2015 году Миримская заняла 22 строчку в рейтинге «Самые богатые женщины России», составленном журналом Forbes. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.

В том же году по заявлению Миримской было возбуждено уголовное дело в отношении ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова. Суррогатная мать ее дочери, Светлана Безпятая, не отдала ребенка Миримской, а вместо этого скрылась из клиники. После получения денег за рождение ребенка от Смирнова Безпятая передала ему девочку на территории Республики Кипр. Мужчину подозревали в совершении сделки по купле-продаже человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть