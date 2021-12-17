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Госдума создала «Роскадастр» ради эффективной деятельности в сфере недвижимости

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Госдума приняла закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» для повышения эффективности деятельности в сфере недвижимости и пространственных данных.

«Роскадастр» будет заниматься геодезической и картографической деятельностью, выполнять кадастровые и землеустроительные работы, а также вносить в ЕГРН сведения о границах зон и территорий.

Компания будет выполнять функцию «одного окна», чтобы повысить эффективность использования земельных ресурсов. Благодаря новой компании у Росреестра увеличится количество услуг, которые можно будет получить в электронном виде, при этом сроки их оказания сократятся.

Госдума также приняла закон-спутник, которые вносит изменения в законодательство, необходимые для деятельности «Роскадастра». Оба закона вступят в силу со дня их официального опубликования, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать через 180 дней.

Росреестр в начале декабря создал цифровой сервис, который при помощи алгоритмов определяет неиспользуемую недвижимость. Сервис «Умный кадастр» помогает автоматически определять отсутствие информации об объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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