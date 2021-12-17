Путин заявил о «реальном, а не номинальном» росте зарплат в России

Заработные платы в России растут не только в «номинальном», но и в «реальном» значении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Понятно, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников и так далее. Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо», — заявил глава государства.

По его словам, уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса и вышла на докризисный уровень, кроме того, к значениям 2019 года вернулся уровень занятости населения.

Путин отметил, что быстрое восстановление экономики является видимым результатом работы всего делового сообщества. По его словам, большинство российских предпринимателей проявляет ответственность за свои коллективы, думая «не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперед».

«Мы сейчас выходим именно на такой этап, когда после быстрого восстановления нам нужен и быстрый, и качественный рост. Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни, это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей», — пояснил Путин.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», «Новатэк» стал лидером среди всех компаний по оплате труда на российском рынке. Средняя зарплата в организации составляет 261 тыс. рублей. На втором месте расположился «Совкомфлот» со средним уровнем оплаты труда в 254 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров крупнейшая в стране транспортная компания «Волга-Днепр» с 237 тыс. рублей. Средняя оплата труда в лидирующей тройке примерно в пять раз превышает общероссийскую среднюю.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по России составила 51,3 тыс. руб. По затратам на оплату труда лидирует «Газпром» с 635,3 млрд рублей. На втором месте — «РЖД», которые в общей сумме тратят 598,4 млрд рублей, и замыкает тройку «Роснефть» с 345,2 млрд рублей.

В ноябре около трети российских компаний сообщили, что планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам до конца года.