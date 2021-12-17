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Интерес россиян к кредитам вырос на 50% во втором полугодии 2021-го

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Depositphotos

Во второй половине 2021 года число россиян, интересующихся кредитами, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

С июля по середину декабря банковскими займами интересовались в полтора раза больше пользователей платформы. В 2021 году также увеличилось и число заявок по кредитам — по сравнению с 2020 годом их количество выросло на треть.

Чаще всего во второй половине 2021 года финансовыми продуктами интересовались миллениалы — россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Эта категория пользователей составила чуть больше четверти (26,2%) от аудитории сервиса.

Во втором полугодии также вырос интерес к ОСАГО — на 96% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Рост покупок ОСАГО составил 106%.

Исследование показало, что финансовыми услугами активнее всего пользуются в Москве (19,7%). Второе место занимают жители Санкт-Петербурга (7,9%), третье и четвертое у жителей Екатеринбурга и Краснодара (по 3,4%). На пятом месте оказалась Казань с результатом 3,1% от общей аудитории.

В сентябре у российских граждан вернулся интерес к хранению денег на вкладах в банках. Банкиры ожидают, что в ближайшие месяцы приток средств физлиц продолжится по мере увеличения реальной рублевой процентной ставки вслед за ключевой.

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