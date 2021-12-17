В Берлине оценили возможность запуска поставок газа через «Северный поток – 2» в январе

Условием для начала поставок газа по «Северному потоку – 2» является сертификация газопровода регулятором. Об этом заявила представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унгард, сообщает РИА «Новости».

«Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка», — пояснила представитель министерства.

Отвечая на уточняющий вопрос, исходит ли ведомства из того, что в январе поставки газа не начнутся, Унгард сослалась на оценку главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, который не ожидает завершения сертификации газопровода в первой половине следующего года.

При этом представитель министерства подчеркнула, что политика не оказывает влияния на процесс сертификации. По ее словам, запуск газопровода относится к вопросам административного регулирования и не связан с делом Хангошвили или Украиной.

15 декабря Германия объявила персонами нон грана двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В тот же день высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

16 декабря стало известно, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, немецкое Федеральное сетевое агентство возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.