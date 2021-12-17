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Началась закачка газом второй нитки «Северного потока – 2»

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Global Look Press

Началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2», сообщает оператор газопровода на своем сайте.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — объяснил оператор.

Уточняется, что ранее на второй нитке завершили пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в ноябре обнародовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации из-за учреждения дочерней структуры Nord Stream 2, и компания предпринимает этот шаг «с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям».

Позднее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с сертификацией газопровода полностью политизирована. Сам оператор Nord Stream 2 AG отказался комментировать детали процедуры учреждения немецкой «дочки» и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 13 декабря заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока — 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

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