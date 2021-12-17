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Стало известно, куда поедут россияне на Новый год

«Яндекс»: Турция, Армения и Молдавия стали самыми популярными странам для новогодних путешествий у россиян

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Самыми популярными странами для новогодних путешествий у россиян стали Турция, Армения и Молдавия, выяснили аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия». Релиз поступил в редакцию «Газеты.Ru».

При этом самым популярными городами у россиян стали Стамбул, Ереван и Кишинев.

«Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталия, Дубай, Будапешт и Шарм-эль-Шейх», — говорится в релизе.

При этом среди российских городов рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По сравнению с прошлым годом число россиян, планирующих провести новогодние праздники в путешествиях, выросло на 25%. Число запланированных поездок по стране увеличилось на 14%, а количество желающих выехать за границу стало больше в пять раз. В основном россияне планируют потратить на поездку около недели.

«Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 28%, составив 13 000 рублей. Цена аналогичного перелета за границу снизилась на 8% до 28 000 рублей», — отметили в сервисе «Яндекс. Путешествия».

Ранее в Российском союзе туриндустрии дали три рекомендации туристам, отправляющимся за границу в новогодние праздники.

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