Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Спартак» официально объявил о назначении Ваноли главным тренером команды... 10:10
В сети появилось видео инцидента с поливальной машиной в Шереметьево 10:10
Житник о дисквалификации Кузнецова: не умеешь скрыть – получи, жалеть его не... 10:00
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от части контента 09:59
Эксперт назвал последствие перенесенного COVID-19 для человека 09:57
Генпрокуратура предложила блокировать продажу водительских прав в сети... 09:57
Россиянам пообещали морозный Новый год и январские праздники 09:54
Российский боец анонсировал реванш с Емельяненко 09:51
В Польше назвали Россию продовольственной сверхдержавой 09:44
Овечкина обогнали в бомбардирской гонке НХЛ 09:43

Названы траты россиян на подарки к Новому году

Почти 70% россиян потратят на новогодние подарки до 10 тыс. рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Россияне на новогодние подарки планируют потратить, чаще всего от 1 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Ромир».

Бюджет до 10 тыс. руб. в текущем году у 69% соотечественников. 25% участников исследования готовы выделить на подарки родным и друзьям от 3 до 5 тыс. руб.

При этом 23% респондентов заявили, что намерены потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Ценовой диапазон в районе 1-3 тыс. руб. у 21% россиян.

Готовы потратиться и отдать на подарки от 10 до 15 тыс. рублей 9% ответивших. Куда большие суммы предусмотрены в бюджете 3% — от 15 до 25 тыс. рублей. Еще реже (2% граждан) способны потратить более 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне получат все положенные выплаты до конца года.

Также названы худшие корпоративные подарки на Новый год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть