Названы траты россиян на подарки к Новому году

Россияне на новогодние подарки планируют потратить, чаще всего от 1 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Ромир».

Бюджет до 10 тыс. руб. в текущем году у 69% соотечественников. 25% участников исследования готовы выделить на подарки родным и друзьям от 3 до 5 тыс. руб.

При этом 23% респондентов заявили, что намерены потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Ценовой диапазон в районе 1-3 тыс. руб. у 21% россиян.

Готовы потратиться и отдать на подарки от 10 до 15 тыс. рублей 9% ответивших. Куда большие суммы предусмотрены в бюджете 3% — от 15 до 25 тыс. рублей. Еще реже (2% граждан) способны потратить более 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне получат все положенные выплаты до конца года.

Также названы худшие корпоративные подарки на Новый год.