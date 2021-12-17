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Одна из торговых сетей Москвы хочет перенять нововведение метро

Система «оплаты лицом» может появиться в одной из торговых сетей Москвы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Оплата с помощью системы распознавания лиц Face Pay может появиться в одной из крупных торговых сетей, которые работают в российской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика решения Ntechlab.

«Мы с крупной торговой международной сетью, которая находится в России, и с компанией NCR в январе запускаем пилотный проект распознавания покупателя по лицу на кассах самообслуживания», — рассказали в Ntechlab.

В первую очередь, возможность оплаты при помощи распознавания лица будет касаться алкогольной и табачной продукции. Кроме того, это позволит отсеивать покупателей, внесенных в черный список магазинов.

«Что касается оплаты по лицу, это решение может появиться в феврале, технически большая часть уже сделана», — пояснили в Ntechlab.

Ранее стало известно, что «дочка» МТС купит разработчика системы оплаты «лицом» в Мосметро.

Продавцами стали основатели VisionLabs Александр Ханин и Иван Лаптев, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структуры «Сбера» и венчурного фонда АФК «Система».

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