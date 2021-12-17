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Эксперт оценил способность китайской валюты выйти в лидеры

Финансист Заблоцкий рассказал о перспективах юаня

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Основатель инвестиционной компании из США Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил во время онлайн-брифинга, что вероятным преемником доллара на мировой арене станет китайский юань. Эксперты прокомментировали «Известиям» такой прогноз.

У Китая одни из самых высоких золотовалютных резервов в мире — страна производит этот драгметалл. Китайцы также уже провели ряд успешных переговоров с дружественными странами о том, чтобы использовать юань в качестве резервной валюты. Резервы нескольких государств переведены в китайские активы.

Президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий прокомментировал перспективы и возможности юаня.

«КНР в настоящее время — единственная страна мира, сопоставимая с США по экономической мощи», — считает эксперт. При этом он добавил, что замена американского доллара на юань — не вопрос ближайшего будущего, потому что позиции доллара как мировой резервной валюты все еще очень сильны.

По оценке Заблоцкого, Пекин продолжит планомерно наращивать договоренности с зарубежными государствами об использовании юаня в качестве резервной валюты. Китай будет добиваться размещения государственных резервов центральных банков других стран в активы КНР.

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