В Германии прокомментировали ситуацию с исторически низкой заполненностью газохранилищ

Депутат ландтага федеральной земли Гессен Андреас Лихерт прокомментировал информацию о том, что заполненность газохранилищ в Германии достигла исторически низкого уровня. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что геополитика и простые рыночные процессы играют определенную роль и в высоких ценах на газ, и в низких объемах хранения газа.

«Когда летом цены на газ резко выросли, конечно, никто не хотел заполнять хранилища дорогим газом и рисковать понести убытки зимой. На самом деле в последнее время цены снова резко упали, но из-за высокого спроса в зимний период, конечно, сейчас становится все труднее заполнять резервуары для хранения», — сказал политик.

Также он назвал это «нормальными рыночными процессами».

Ранее исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже отметки в 60%. Сообщалось, что на сегодняшний день уровень заполненности хранилищ страны составляет около 59%, что стало «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

До этого в ведомстве канцлера ФРГ заявили, что несмотря на то, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Берлин выступает за увеличение этих поставок сверх нормы.