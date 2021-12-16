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Маск выплатит рекордную сумму налога в истории США

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Global Look Press

Основатель компании Tesla и Space Илон Маск заявил в Twitter, что в этом году он станет самым крупным налогоплательщиком США за всю историю страны.

Сенатор США Элизабет Уоррен ранее опубликовала новость Boston Globe об объявлении Маска «Человеком Года» по версии журнала Time, сопроводив пост комментарием с призывом поменять налоговый кодекс США, чтобы такие люди как Маск «действительно платили налоги» и «не жили за счет всех остальных».

Маск в ответ попросил Уоррен обратить внимание на очень крупные налоги, которые в 2021 году он направит в Налоговое управление США.

«И если бы вы открыли глаза на 2 секунды, то осознали бы, что я в этом году выплачу больше налогов, чем любой американец в истории», — парировал Маск.

Издание Bloomberg подсчитало, что — в случае учета всех опционов Маска, за которые взымается специальный налог — предприниматель выплатит в этом году по меньшей мере $10 млрд. До этого он реализовывал около 15 млн опционов и продал 11 млн акций для уплаты налогов.

Ранее Маск был признан «Человеком года» по версии журнала Time, который обратил внимание, что «по мановению пальца» предпринимателя фондовый рынок может как взлететь, так и рухнуть.

В Time считают, что 2021 год по-настоящему стал прорывным для Маска. Связано это, в том числе, с выигрышем SpaceX эксклюзивного контракта с NASA на отправку американских астронавтов на Луну. Не менее масштабные планы у Маска на производство электромобилей Tesla.

При этом Маск говорил, что подумывает уйти с работы в Tesla и других компаниях, чтобы стать блогером.

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