Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков рассказал, чем Путин займется на Рождество 17:15
Сразу 20 автомарок изменили цены на машины в первой половине декабря 17:15
Режиссер Салбиев назвал обвинения Михалкова в подделке подписи бредом 17:14
Экс-игрок «Спартака» рассказал об участии в договорном матче 17:13
Оператор ГТС заявил, что транзит газа через Украину будет серьезно сокращен 17:13
Депутаты от КПРФ развернули на заседании Думы плакаты против проекта... 17:12
Банк Англии неожиданно повысил ключевую ставку впервые за 3,5 года 17:10
Харьковский националист назвал Россию «жирной коровой», обогатившей украинцев 17:10
Беременная женщина с ребенком в печени удивила врача 17:06
Стало известно, откуда в Петербург привезли «омикрон» 17:02

«Оператор ГТС Украины» заявил о готовности продлить контракт по транзиту российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) выразила готовность «уже сейчас» продлить контракт по транзиту российского газа, об этом сообщили на сайте организации со ссылкой на генерального директора Сергея Макогона.

По его мнению, такое оперативное решение позволит минимизировать возможные риски для европейской энергобезопасности.

«Нашим партнерам в ЕС необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа в страны Европы. Наша система полностью отвечает всем требованиям европейского законодательства, это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями, которая на сегодняшний день является лучшим залогом безопасного транзита», — подчеркнул Макогон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией и выразил надежду на дипломатическое разрешение сложившихся разногласий.

А до этого он призвал Запад к «превентивным» санкциям против России до начала эскалации ситуации на границе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть