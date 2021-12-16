«Оператор ГТС Украины» заявил о готовности продлить контракт по транзиту российского газа

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) выразила готовность «уже сейчас» продлить контракт по транзиту российского газа, об этом сообщили на сайте организации со ссылкой на генерального директора Сергея Макогона.

По его мнению, такое оперативное решение позволит минимизировать возможные риски для европейской энергобезопасности.

«Нашим партнерам в ЕС необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа в страны Европы. Наша система полностью отвечает всем требованиям европейского законодательства, это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями, которая на сегодняшний день является лучшим залогом безопасного транзита», — подчеркнул Макогон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией и выразил надежду на дипломатическое разрешение сложившихся разногласий.

А до этого он призвал Запад к «превентивным» санкциям против России до начала эскалации ситуации на границе.