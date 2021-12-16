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В Москве продали единственное здание архитектора Захи Хадид

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archi.ru

Банк «Траст» продал бизнес-центр Dominion Tower, расположенный на Шарикоподшипниковской улице на юге-востоке Москвы и спроектированный архитектором Захи Хадид. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на сообщение представителей банка «Траст».

Покупатель здания – фирма «Евромир групп». Точная сумма сделки неизвестна, в лотовой документации указано, что начальная стоимость комплекса 2,5 млрд рублей, однако участники торгов могли делать предложение и до 2,2 млрд рублей.

«Траст» предпринимал попытки по продаже Dominion Tower с сентября 2020 года, но аукционы несколько раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Одной из причин отсутствия заявок считалась небольшая площадь, пригодная для аренды (около 12 тыс. кв.м).

По словам экспертов, конструкция здания, при грамотном использовании атриума, позволяет увеличить арендную площадь до 14 тыс. кв.м. Несмотря на то, что здание находится далеко от деловых кластеров, оно может быть востребовано у арендаторов из-за того, что сейчас наблюдается дефицит качественных объектов.

Dominion Tower — единственный офисный проект в Москве, созданный Хадид. Комплекс построили в 2015 году. Также она спроектировала виллу Capital Hill в Барвихе для российского миллиардера Владислава Доронина. После ее смерти ее проекты использовались для строительства нового здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге, «Технопарка Сбербанка» в Сколково и проектировке нового района в Рублево-Архангельское в Москве.

Захи Хадид — ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма. В 2004 году стала первой в истории женщиной, награжденной Притцкеровской премией. Она строила Центр современного искусства в Цинциннати (США), Вокзал в Страсбурге (Франция), Лыжный трамплин и станцию канатной дороги в Инсбруке (Австрия), Национальный музей искусств XXI века в Риме и другие объекты. Архитектор скончалась внезапно от сердечного приступа в больнице, где лечилась от бронхита 31 марта 2016 года.

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