Финансист назвал самые проблемные кредиты

Самыми опасными кредитами являются те, которые проще всего получить, то есть потребительские кредиты и кредитные карты. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Эксперт напомнил, что при взятии кредита необходимо руководствовать здравым смыслом, а не эмоциями. Во избежание спонтанных покупок лучше пользоваться денежными купюрами, а не картой, поскольку оплата наличными более осознанна.

«Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — сказал Бахтин.

Ранее сообщалось, что Сбер в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев предлагает низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование».