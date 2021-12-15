«Газпром» сообщил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину

«Газпром» досрочно выполнил свои обязательства перед Украиной по транзитному договору за 2021 год. Об этом сказано в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале компании.

Согласно заявлению, организация выполнила контрактные обязательства перед Украиной в среду, 15 декабря.

«С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — говорится в сообщении.

С 1 октября нынешнего года «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й год на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.