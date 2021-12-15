«Аэрофлот» получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях. Проект по реализации прямого канала продаж NDC признали лучшим в номинации «Портальные решения» категории «E-commerce», а проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока победил в номинации «Социально-значимый проект» в категории «Услуги трансфера и перевозок».

Авиакомпания расширила возможности продажи билетов и дополнительных услуг благодаря созданию прямого канала продаж по стандарту IATA New Distribution Capabilities (NDC). Теперь агенты могут подключаться к «Аэрофлоту» по прямому каналу, предоставляя своим клиентам расширенный авиационный продукт.

Проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока обеспечивает верификацию пассажира и позволяет осуществить бронирование по тарифам со сниженной стоимостью по определенным направлениям.

«Особую гордость вызывает то, что оба победивших проекта реализованы российскими разработчиками с использованием отечественных информационных технологий, а разработанное программное обеспечение в ближайшее время будет внесено в единый реестр российских программ», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Сергей Крылов.

Премия Digital Leaders Awards 2021 — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие достижения в области диджитализации и онлайн-сервисов, стимулирующее развитие цифровой трансформации в различных отраслях экономики и сферах общественной жизнедеятельности.