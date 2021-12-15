Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чиновницу из Костромы будут судить за лишение квартир более 350 детей-сирот 19:44
Ракетный эсминец США Arleigh Burke покинул Черное море 19:42
Бузова заявила о желании сняться в фильме ужасов 19:41
«Газпром» сообщил о выполнении обязательств по транзиту газа... 19:28
Интерпол отказался объявлять Поклонскую в международный розыск 19:26
Экс-игрок «Спартака» рассказал, какую главную ошибку совершил Витория 19:25
Названы три сценария «агрессии» России против Украины 19:24
Меркачёва рассказала о странностях в «воровском прогоне» о жертвах пыток 19:23
Полицейский Дерек Шовин признал вину в нарушении прав Джорджа Флойда 19:22
Москва пообещала скорый ответ на высылку двух российских дипломатов из Берлина 19:13

«Аэрофлот» получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

«Аэрофлот» получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях. Проект по реализации прямого канала продаж NDC признали лучшим в номинации «Портальные решения» категории «E-commerce», а проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока победил в номинации «Социально-значимый проект» в категории «Услуги трансфера и перевозок».

Авиакомпания расширила возможности продажи билетов и дополнительных услуг благодаря созданию прямого канала продаж по стандарту IATA New Distribution Capabilities (NDC). Теперь агенты могут подключаться к «Аэрофлоту» по прямому каналу, предоставляя своим клиентам расширенный авиационный продукт.

Проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока обеспечивает верификацию пассажира и позволяет осуществить бронирование по тарифам со сниженной стоимостью по определенным направлениям.

«Особую гордость вызывает то, что оба победивших проекта реализованы российскими разработчиками с использованием отечественных информационных технологий, а разработанное программное обеспечение в ближайшее время будет внесено в единый реестр российских программ», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Сергей Крылов.

Премия Digital Leaders Awards 2021 — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие достижения в области диджитализации и онлайн-сервисов, стимулирующее развитие цифровой трансформации в различных отраслях экономики и сферах общественной жизнедеятельности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть