«Роснано» потребовала от кредиторов признать договоры с ними недействительными

Объявившая о начале переговоров по реструктуризации долгов госкомпания «Роснано» направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров. Как пишет РБК речь идет о Совкомбанке, Промсвязьбанке и банке «Ак Барс».

Госкомпания должна 38 млрд руб. Совкомбанку, 16 млрд руб. — Промсвязьбанку, 0,85 млрд руб. — банку «Ак Барс». Среди других кредиторов «Роснано» называются банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия» (долги --16,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно).

Источник рассказал изданию, что такие требования можно назвать нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой источник заявил, что это «формальный» документ, так как переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, который в 2015–2021 годах возглавлял совет директоров госкомпании, заявил, что проблемы «Роснано» связаны с тем, что ее венчурные инвестиции финансировались за счет дорогих кредитов.

«Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих», — отметил Дворкович.