Министр Шульгинов поддержал допуск «Роснефти» к «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Николай Шульгинов высказался о возможности предоставить компании «Роснефть» право экспортировать в Европу 10 млрд куб. м газа в год. Его слова приводит «Интерфакс».

Как рассказал министр, в настоящее время продолжается проработка данного вопроса.

«Это будет как эксперимент», — заявил Шульгинов.

Он также пояснил суть возможных изменений в агентском соглашении.

«Их нужно допустить до трубы. У них есть ресурс, а транспорт - у «Газпрома», — отметил министр.

Шульгинов добавил, что с аналогичной просьбой обратилась еще одна компания, однако не уточнил, какая именно. При этом министр подчеркнул, что сначала нужно «на эксперименте научиться» и лишь после этого «обсуждать когда-нибудь тему с другими компаниями».

Ранее компания «Роснефть» направила в правительство обращение с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ.