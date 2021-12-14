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РИА «Новости»: Германия хочет нарастить поставки газа из России сверх нормы

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Alik Keplicz/AP

Несмотря на то, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Германия выступает за увеличение этих поставок сверх нормы. Об этом заявил журналистам в Берлине источник в ведомстве канцлера ФРГ, передает РИА «Новости».

«По нашему наблюдению, до сих пор наш анализ указывал на то, что Россия соблюдает все договоры о поставках. Вопрос, могла бы Россия поставлять больше, чем в договорах — он другой», — отметил собеседник агентства.

Он отмечает, что ростом цен затронуты не только европейские, но и азиатские рынки, где спрос на газ значительно увеличился. При этом в Европе не могут требовать с поставщиков больше положенного, чем было предусмотрено договором. Но чтобы снять напряженную ситуацию на европейском рынке, можно было бы сделать больше предложений по поставкам газа.

Глава польской PGNiG Пшемыслав Вацлавский 8 декабря призвал «Газпром» нарастить поставки газа, поскольку заполняемость хранилищ Западной Европы находится «на рекордно низком уровне». Топ-менеджер добавил, что зима может быть очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ.

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