ЕС собрался отказаться от газовых контрактов с Россией

Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов и повысить энергобезопасность ЕС, об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что своим решением Евросоюз в частности стремится ограничить продление долгосрочных контрактов на импорт газа членами ЕС и усилить контроль за уровнем топлива в их хранилищах. Издание объясняет, что Россия стремится к заключению упомянутых договоров, и подобные новости являются «негативными» для страны.

Согласно проекту документа, который планируется официально опубликовать 15 декабря, Евросоюз примет меры по установлению высокого уровня заполнения газовых хранилищ на момент начала отопительного сезона. Во многом это решение мотивировано очень низким уровнем данного показателя за последние десять лет — заполняемость составила всего 72%. Это обстоятельство отметили в качестве одной из ключевых причин недавнего роста цен на газ в Европе.

Также ЕС намерен обязать страны Евросоюза заниматься оценкой рисков и принимать конкретные решения в случае, если иностранные компании владеют газовыми хранилищами. В частности, государства должны будут устанавливать уровни их заполненности.

В статье подчеркивается, что ряд дочерних компаний российского «Газпрома» контролирует несколько хранилищ в Германии, Австрии и Нидерландах. Их заполненность на начало осени составила 12,8% от проектной мощности.

Помимо этого, операторы газотранспортных систем должны будут заниматься совместными закупками стратегических резервов топлива на добровольной основе.

Подчеркивается, что решение Евросоюза о таких изменениях дополнительно было мотивировано стремлением осуществить «зеленый» энергопереход к 2050 году и прекратить выбросы парниковых газов.

Ранее стало известно, что 14 декабря цена фьючерсов на газ за январь в ходе торгов превысила отметку в $1400 за тысячу кубометров впервые с 6 октября.