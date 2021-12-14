В России стали чаще отказываться от ипотеки

Более 70% жителей России, которые в текущем году хотели взять ипотеку, решили отказаться от таких планов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, устроенное сервисом Online-Ipoteka.

Как выяснилось, 23% соотечественников получили отказ со стороны банка при оформлении сделки, 21% россиян не удалось найти подходящее жилье.

Также 21% клиентов получил одобрение банка на ипотеку, но не воспользовался возможностью.

В свою очередь 6% участников исследования объяснили, что им не подошли условия предоставления ипотеки и заявка даже не направлялась.

Захотели отказаться от оформления ипотеки 33%, так как отпугнула очень высокая процентная ставка. 29% респондентов отпугнули продолжительные обязательства перед банком. Также 16% опрошенных рассчитывает на падение цен на недвижимость в РФ.

Как стало известно, 9% потенциальных заемщиков не взяли ипотеку на фоне страха оказаться без постоянной работы и погашать обязательства перед банком.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки.