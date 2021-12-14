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Австрия призвала не использовать «Северный поток — 2» как средство давления на РФ

Канцлер Австрии Нехаммер: Вена продолжает поддерживать «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Вена продолжит поддерживать газопровод «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Welt.

По его словам, австрийское правительство рассчитывает на то, что газопровод скоро будет запущен. Лидер страны отметил, что до тех пор, пока Европа нуждается в нефти и газе, необходимо обеспечивать энергоснабжение из как можно большого количества источников. Канцлер подчеркнул, что «Северный поток — 2» дает ЕС безопасность энергоснабжения.

Кроме того, Нехаммер отказался от призыва США использовать проект в качестве средства давления на Россию из-за Украины.

«Я против увязки запуска «Северного потока — 2» с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. «Северный поток — 2» отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС», — заявил австрийский канцлер.

Ранее сообщалось: глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки ставить под сомнение «Северный поток ---2» являются неразумными. По его словам, если газопровод построен, его надо запускать.

В середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации «Северного потока — 2», необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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